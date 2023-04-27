الجيلاني: ندعو كافة الأهالي للتكاتف والعمل يدًا بيد من أجل تطهير مدينة الزاوية من أوكار الفساد

قال النائب الأول لرئيس حكماء وأعيان الزاوية جمعة الجيلاني إن أهالي مدينة الزاوية ينتفضون اليوم ضد أوكار الفساد والمجرمين في المدينة، ونتمنى من كل المدن الليبية أن تقف ضد المجرمين.

الجيلاني وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما”، أشار إلى أن عملية مداهمة أحد أوكار الجريمة بالقرب من شركة الكهرباء بالزاوية والذي كان يحتضن فيه عدد من الأفارقة تم بالتنسيق مع قوة مكافحة الإرهاب.

ودعا الجيلاني كافة الأهالي بمختلف المناطق للتكاثف والعمل يدًا بيد من أجل تطهير مدينة الزاوية من كافة أوكار الفساد ومداهمتها.