العرادي: على بقية المدن اللحاق بـ«الزاوية» في العصيان ما لم تتحرك حكومة الدبيبة

قال عبد الرزاق العرادي، عضو ملتقى الحوار السياسي، إن ما يحدث في الزاوية حذر منه الكثيرون، وعلى حكومة الدبيبة أن تعلن حالة الطواري وتتخذ اجراءات صارمة لمواجهة هذه التحديات وتصرح بأنها لن تكون كلب حراسة لأوروبا ما لم تتخذ أوروبا اجراءات حقيقية في بلد المصدر، وفق قوله.

أضاف في تدوينة بفيسبوك: “خفر السواحل ليبيا يجب أن يقتصر عمله على عمليات الانقاذ فقط إذا تخلت أوروبا عن واجباتها في اتخاذ إجراءات حقيقية جادة وعاجلة.. إذا لم تعلن الحكومة عن أي اجراءات فيجب أن تلتحق باق المدن بالزاوية في إعلان العصيان المدني الكامل» وفق تعبيره.