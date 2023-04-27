اليونيسف تسلم مجمع عيادات أبوسليم سلسلات تبريد ومعدات الوقاية الشخصية

سلمت منظمة اليونيسف ووزارة الصحة الليبية سلسلات تبريد ومعدات الوقاية الشخصية إلى مجمع عيادات أبوسليم الطبي لتعزيز تطعيمات الأطفال في ليبيا خلال أسبوع التحصين العالمي.

وأوضحت منظمة اليونيسف في بيان لها أنها قامت بالتعاون مع وزارة الصحة الليبية والمركز الوطني لمكافحة الأمراض بتسليم معدات حيوية لمجمع عيادات أبو سليم الطبي في طرابلس في إطار مبادرة كبرى تهدف إلى توزيع معدات سلسلات التبريد ومعدات الوقاية الشخصية على 71 موقع للتطعيم في جميع أنحاء ليبيا كخطوة نحو تعزيز نظام الرعاية الصحية في ليبيا وضمان وصول اللقاحات الضرورية لحياة الأطفال.

وأشارت اليونيسف إلى أنه تم تحديد مجمع عيادات أبو سليم كموقع حيوي للتطعيم في المنطقة، مبينة أن توفير معدات سلسلات التبريد ومعدات الوقاية الشخصية سيساعد في تعزيز إدارة اللقاحات ذات الجودة للأطفال وستضمن هذه المعدات تخزين اللقاحات في درجة حرارة مناسبة، في حين ستحمي معدات الوقاية الشخصية العاملين في الرعاية الصحية من كوفيد-19 وغيرها من الأمراض المعدية.

ولفتت اليونيسف إلى أنه تم تحقيق هذه المبادرة من خلال دعم حكومتي الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا اللتان ساهمتا في تعزيز نظام الرعاية الصحية وتوفير اللقاحات التي تنقذ الأطفال.

واعتبرت اليونيسف أن تسليم هذه المعدات إلى مركز أبو سليم خلال الأسبوع العالمي للتحصين من 24 إلى 30 أبريل، سيساهم في تحقيق أهداف حملة الاستدراك الواسعة للأشخاص الذين ربما فاتتهم اللقاحات الأساسية.