المنقوش تبحث مع باربرا ليف رفع مستوى التنسيق للتعامل مع تداعيات الأوضاع بالسودان على ليبيا

ليبيا – أجرت وزيرة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش اتصالًا هاتفيًا مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، لمناقشة رفع مستوى التنسيق بين البلدين للتعامل مع تداعيات الأوضاع المؤسفة بالسودان على ليبيا.

المنقوش وفي تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أبدت استعداد الحكومة للتعاون في المجال الأمني والسياسي لدعم جهود التهدئة والسلام.

