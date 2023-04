ليبيا تكسب قضية مرفوعة ضد شركة إنشاءات كورية ضد ليبيا

أعلنت إدارة القضايا الليبية كسب القضية التحكيمية المرفوعة من شركة “شينهان” الكورية للإنشاءات ضد الدولة الليبية.

وأفادت إدارة القضايا اليوم في بيان، بأن القضية كانت مرفوعة استنادا على اتفاقية الاستثمار الثنائي بين ليبيا وكوريا لتشجيع الاستثمار وحمايته، حسب الإدارة.

وحسب إدارة القضايا، فقد بلغت القيمة التي طالبت بها الشركة الكورية ليبيا أكثر من 660 مليون دينار ليبي مع الفوائد المستحقة حتى تاريخ السداد.

وكانت الشركة الكورية ادّعت إخلال الجهات المتعاقدة معها بما تم الاتفاق عليه من تنفيذ 4 مشاريع إسكانية وبنية تحتية، وفق إدارة القضايا.

فيما قضت هيئة التحكيم برفض مطالبات الشركة المدعية، إضافةً إلى إلزامها بدفع التكاليف وأتعاب المحامين التي تكبدتها ليبيا، وفق ما أعلنته إدارة القضايا.

المصدر: إدارة القضايا الليبية

