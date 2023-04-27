نقابة المراقبة الجوية في ليبيا تهدد: إما مطالبنا أو توقف الملاحة في المطارات

هدد رئيس نقابة المراقبة الجوية في العاصمة الليبية طرابلس، نوري أبو قاسم، بدخول النقابة في اعتصام، وستوقف خدمات مراقبة الحركة الجوية.

وقال أبو قاسم، في تصريحات صحفية له اليوم، إن الاعتصام سيؤدي إلى توقف حركة الملاحة في كافة المطارات والأجواء الليبية اعتبارًا من يوم 1 مايو، إذا لم يتم الاستجابة لمطالب النقابة.

وأضاف أن المراقبون سيطالبون إدخالهم في جدول المرتبات الموحد، وفصل إدارة المراقبة الجوية عن مصلحة الطيران المدني، وتوفير العديد من الاحتياجات اللازمة للأجهزة الملاحية.