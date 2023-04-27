في القبة.. باشاغا وصالح يبحثان الوضع السياسي الراهن

الوطن| رصد

بحث رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، فتحي باشاغا، مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بحضور وزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية الدكتور محمد أبوزقية، الوضع السياسي الراهن ودور الحكومة في دعم مسار لجنة 6+6 لإقرار قانون الانتخابات، وآخر مستجدات عمل الحكومة من خلال الوزارات و الجهات التابعة .

وسلم باشاغا صالح في مكتب الأخير بمدينة القبة، مشروع مقترح قانون أعدته الحكومة بخصوص إدارة الحكم المحلي وإنشاء المحافظات، الذي يهدف إلى إيصال الخدمات إلى كل البلديات وتفكيك المركزية لتحقيق مبدأ العدالة والإنصاف.