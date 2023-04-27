بعد الأحداث الأخيرة..الكتيبة 55 مشاة تعلن استعدادها التعاون مع الأجهزة الأمنية في الزاوية

أخبارليبيا24

أعلنت الكتيبة 55 مشاة – بإمرة معمر الضاوي – اليوم الخميس بأنها جاهزة للتعاون مع الأجهزة الأمنية في الزاوية لاستتباب الأمن.

وذكرت الكتيبة في بيان عبر حسابها على “فيسبوك” أنها على استعداد للتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية في المنطقة الغربية عامة ومدينة الزاوية خاصة لهذا الهدف.

وأوضحت الكتيبة 55 مشاة، في بيانها أن أمن المدينة الجارة الزاوية من أمن مدن وقرى ورشفانة.

وذكرت الكتيبة، سنعمل على ردع المجرمين معاً أياً كانت صفتهم وتبعيتهم ولن نسمح لأي مجرم يتستر بأي جهاز أمني والقانون فوق الجميع.

وتابعت الكتيبة 55 مشاة، سنعمل ليلاً ونهار في سبيل أمن وأمان مدينتنا والمنطقة الغربية حتى يستتب الأمن.

وكانت مدينة الزاوية شهدت فجر اليوم الخميس اندلاع احتجاجات غاضبة احتجاجاً على تدهور الوضع الأمني وتنامي جرائم الخطف والقتل، وذلك على خلفية تعرض عدد من الشباب للتعذيب المبرح على أياد أفراد ليبيين وشخص قيل إنّه سوداني الجنسية.

وخرج المحتجون في مسيرات وسط المدينة وأغلقوا، طرقات رئيسية وبوابات بالسواتر الترابية وأحرقوا الإطارات المطاطية، تعبيرا عن رفضهم للمستوى الأمني الكارثي التي وصلت لها مدينتهم في غياب أي دور للحكومة.

وجاءت الاحتجاجات بعدما تمّ نشر مقطع فيديو يظهر تعرض شباب من أبناء المدينة للتعذيب بالجلد والكي والتعليق على يد عصابة من الليبيين وشخص آخر قيل إنّه سوداني الجنسية.