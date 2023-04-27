غليان في الزاوية بعد فيديو تعذيب شباب ليبيين

شهدت مدينة الزاوية احتجاجات عارمة على خلفية تعرض عدد من الليبيين للتعذيب على يد عدد من العمالة الإفريقية في المدينة.

وأغلق المحتجون مداخل ومخارج المدينة، وطالبوا بالقبض على المجرمين، وسط دعوات للدخول في عصيان مدني كامل.

كما أغلق المحتجون الطريق الساحلي والإشارة الضوئية المطرد وبوابة الصمود بالسواتر الترابية، وأشعلوا النيران فيها، إضافة إلى مديرية أمن الزاوية، ومدخل مصفاة الزاوية، ومقر المجلس البلدي.

من جهتها أعلنت اتحادات الطلبة بجميع كليات المدينة، عطلة رسمية اليوم الخميس، بسبب الاحتجاجات.