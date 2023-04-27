عصابة تخلّف وراءها 50 كيلوغراماً من الكوكايين بشاطئ ليبي

عثرت الأجهزة الأمنية بغرب ليبيا على «أكبر كمية» من مخدر الكوكايين ملقاة على شاطئ البحر، وذلك في عملية تمشيط روتينية للساحل، الذي تستخدمه عصابات الاتجار بالبشر في تهريب البضائع والمهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا.

وقالت «قوة العمليات المشتركة» بغرب ليبيا، إن عناصرها أثناء قيامهم بتسيير دوريات لتمشيط الطرق والأودية التي تستخدمها عصابات تهريب الممنوعات والهجرة غير الشرعية، مساء (الأربعاء) عثرت في منطقة تبعد نحو 70 كيلومتراً شرق مدينة مصراتة (غرباً) على عدد من اللفائف تحمل بداخلها مسحوقاً أبيض اللون يشتبه في كونه مادة مخدرة ومغلفة بإحكام بطبقات من المواد البلاستيكية.

جانب من كمية الكوكايين التي عثرت عليها السلطات الأمنية بغرب ليبيا على ساحل قريب من مصراتة (قوة العمليات المشتركة)

وأوضحت «قوة العمليات المشتركة» أن نيابة المخدرات والمؤثرات العقلية – شرق مصراتة – باشرت بإتمام الإجراءات القانونية حيال المضبوطات، حيث تبين أن بداخلها أكثر من 50 كيلوغراماً من مسحوق الكوكايين المخدر «عالي النقاء»، مشيرة إلى أن هذه «هي الكمية الأكبر حتى الآن» التي يتم ضبطها من هذا المخدر في البلاد.

وقال مصدر أمني من قوة العمليات المشتركة لـ«الشرق الأوسط» إن الأجهزة الأمنية تتعقب إحدى العصابات، التي يرجح أنها فرت لدى قدوم أجهزة الشرطة وتركت هذه الكمية من المخدرات. فيما أكدت قوة العمليات المشتركة أنها ستستمر في تسيير دورياتها وبشكل مُنتظم في مختلف المدن والمناطق الليبية، لمراقبة جميع الطرق، التي تستخدم في أعمال التهريب بكافة صورها وأنواعها «بمساندة جوية من جهاز الطيران الإلكتروني وبالتعاون مع وزارة الداخلية وجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية».

وترُوج في ليبيا تجارة المخدرات بشكل واسع، رغم ضبط السلطات الأمنية كميات كبيرة من الهيروين والحشيش والأقراص المخدرة التي يتم تهريبها من دول عديدة.

جانب من كمية الكوكايين التي عثرت عليها السلطات الأمنية بغرب ليبيا على ساحل قريب من مصراتة (قوة العمليات المشتركة)