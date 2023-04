ليبيا – توقعت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة تزايد الاهتمام الأيام المقبلة بدور القبيلة وتحديدًا من قبل المرشحين البرلمانيين، وقالت إنه حال استمرار القوى السياسية كافة بالدفع نحو إجراء الانتخابات، فسوف نرصد جولات وزيارات متعددة من جميع المترشحين لمناطق تمركز قبائلهم.

الخوجة وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، رأت أن القبيلة هي الخزان البشري الذي يتعين على أي مرشح اللجوء إليه لطلب الدعم وخاصة بالمناطق الريفية، نظرًا لضعف أثر العامل القبلي بالمدن الكبرى.

أما فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، فترى الخوجة أن المنافسة ستعتمد بدرجة أكبر على شعبية المرشح مقارنة بالاعتماد على ورقة الولاء القبلي، مستدركة: “هذا صعب الحدوث، ولكن إذا ما فاز أي مرشح بكامل أصوات قبيلة واحدة كبيرة، كقبيلة ورفلة مثلًا فهذا كفيل بتعزيز فرصه لحسم المعركة لصالحه”.

ونوهت إلى أن عدد المنتمين إلى قبيلة ورفلة، يقترب من مليون ليبي – أي سدس عدد سكان البلاد، وهناك قبائل أخرى وازنة، وإن كانت أقل عددًا منها وتقع بذات المنطقة الغربية كترهونة وورشفانة، بالإضافة إلى العبيدات بالمنطقة الشرقية والبراعصة والعواقير والمنفة.

Shares

The post الخوجة: القبيلة هي الخزان البشري الذي يتعين على أي مترشح للإنتخابات اللجوء إليه first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية