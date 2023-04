واشنطن تشدد لـ”حفتر” على علاقته بـ”فاغنر” وتبحث مع المنقوش أوضاع السودان

بحثت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى “باربرا ليف” مع خليفة حفتر منع مرتزقة فاغنز و”الجهات الخارجية” من زعزعة الأوضاع في ليبيا والسودان، وفق ما أفادته وزارة الخارجية الأمريكية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الاثنين اليوم، وفق ما أعلنته الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى.

وأوضحت الخارجية في تغريدة على تويتر، أن ليف ناقشت في مكالمة سابقة مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش تأثير الحرب في السودان على الوضع الإقليمي في المنطقة.

وأضافت الخارجية الأمريكية أن ليف والمنقوش أكدتا أهمية دعم جهود الأمم المتحدة التي تهدف إلى إجراء انتخابات في البلاد، وفق وصف الخارجية.

وبينما التقت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي بعدة شخصيات ومسؤولين في ليبيا خلال زيارة موسعة أجرتها إلى البلاد في وقت سابق، أتت ملفات فاغنر والمقاتلون الأجانب على رأس مباحثاتها.

إذ أشارت ليف أثناء لقائها حفتر في مارس الماضي، إلى تصنيف فاغنر مؤخرا كمنظمة إجرامية عابرة للحدود، مشددة على دورها المزعزع للاستقرار والانتهازي في ليبيا والمنطقة، وفق قولها.

يذكر أن البيت الأبيض أعلن تصنيف مجموعة فاغنر الروسية منظمة إجرامية دولية بتاريخ 21 يناير، إلى جانب فرض عقوبات إضافية عليها في وقت لاحق.

واستند البيت الأبيض في قراره على لسان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، إلى ارتكاب الفاغنر فظائع وانتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع، حسب وصفه.

