حراك شباب الزاوية: نطالب بإلغاء القوة الأمنية المشتركة

أعلن حراك شباب الزاوية، العصيان المدني، وإغلاق جميع مداخل ومخارج المدينة، وإغلاق مصفاة الزاوية لحين تنفيذ مطالبهم.

وقال بيان صادر عن الحراك: “نُطالب بإلغاء القوة الأمنية المشتركة وإعادة هيكلتها مرة أخرى، وتجريم السحرة وإصدار قانون يجرم كل من يتعامل معهم، كما يجب تطبيق الحد على الأفارقة الذين ظهروا في فيديو التعذيب، وإيقاف عمل مديرية الأمن بالكامل وامتثالها للقضاء”.

وأضاف “نطالب بانتخاب مجلس بلدي جديد وإيقاف جميع أعضاء المجلس البلدي الحالي ومحاسبتهم، كما يجب إعادة هيكلة الأجهزة العاملة مع مصفاة الزاوية بالتنسيق مع حرس المنشآت النفطية ليمنعوا التهريب، وسيتم تشكيل لجنة من شباب الحراك لمتابعة تنفيذ هذا المطلب.

وتابع “نطالب بمحاسبة الأجهزة الأمنية التي تعاملت مع الأفارقة أو باعت لهم البنزين، كما نُطالب بإغلاق جميع محطات البنزين المعروف عنها تهريب الوقود، وهم 5 محطات”.