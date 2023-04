باشاآغا يعلن الأحد والاثنين المقبلين يومي عطلة بمناسبة عيد العمال

ليبيا- خاطب رئيس ديوان مجلس وزراء حكومة الاستقرار في المنطقة الشرقية رضا الفريطيس الجهات المعنية في الحكومة بشأن تحديد يومي عطلة عيد العمال.

المخاطبة التي تابعتها صحيفة المرصد تم توجيهها إلى مدريري مكاتب الوزراء في حكومة الاستقرار ورؤساء دواوين الوزارات والقطاعات في المنطقة الشرقية، مع تضمنيها نسخة من قرار رئيس الحكومة فتحي باشاآغا ذي الرقم 75 لسنة 2023 بشأن العطلات الرسمية.

ووفقًا للقرار، يكون يوما الأحد والاثنين المقبلين الـ30 من أبريل الجاري والأول من مايو المقبل عطلتين، لوقوع الأول بين يومي عطلة رسمية ولكون الثاني عيدًا للعمال، مشددًا على وجوب أن يكون يوم الـ2 من الشهر القادم يوم عمل لانتهاء أمد يومي العطلة الرسمية.

