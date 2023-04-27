| اشتباكات السودان.. هل ستؤثر على ليبيا؟

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2023/04/27 على الساعة 16:54

(الكل): مع تصاعد المعارك العنيفة في العاصمة السودانية الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي يقودها حمدان حميدتي، تثار تساؤلات حول إمكانية تأثير هذه الحرب على الاستقرار في ليبيا، حيث تشترك البلدين في حدود برية تبلغ حوالي 383 كيلومتراً، مما يثير مخاوف من تأثير الاضطرابات الأمنية في السودان على أمن الحدود الجنوبية لليبيا من تهريب أسلحة ومسلحين للجنوب الليبي .

وفي ذات السياق حذر وزير الدفاع الليبي السابق، محمد محمود البرغثي، في تصريحات إعلامية من تداعيات ما يحدث في السودان على الأوضاع في ليبيا وحدودها الهشة، وأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من المرتزقة السودانيين الموجودين في ليبيا ينتمون إلى قوات الجنجويد التابعة لحميدتي، وإذا لحقت بهم الهزيمة من قبل الجيش السوداني، فقد يتجهون نحو الحدود الليبية.

* نقلا عن قناة (الكل)