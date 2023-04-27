ليبيا.. وصول 7 شاحنات محملة بالكابلات الكهربائية قادمة من مصر

أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، عن وصول سبع شاحنات على متنها شحنة كابلات خاصة بشبكة الجهد المتوسط موردة من مصر.

وأضافت الشركة، أن ذلك في إطار تغطية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، والمعدات الضرورية لضمان استمرار التغذية في جميع المناطق وتأمين استقرار الشبكة.

وكانت الشركة العامة للكهرباء، أعلنت في وقت سابق، وصول 56 شحنة مخصصة لمحطات إنتاج الطاقة الخمس والرويس وجنوب طرابلس.

واستقبل مطار معيتيقة الدولي الشحنات أول من أمس الثلاثاء، وفق بيان الشركة التي أكدت أن تلك الشحنات ستستهم في دعم الشبكة الكهربائية وزيادة أدائها الإنتاجي لتعمل بأقصى قدراتها الإنتاجية.