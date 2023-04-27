وزارة الاقتصاد تعيد نشر قرارها بمنع الأجانب من ممارسة أي نشاط بيع وشراء

أخبارليبيا24

أعادت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية نشر قرار الوزير محمد الحويج الذي يقضي بمنع الأجانب من ممارسة أي نشاط بيع وشراء سواء بشكل مباشر أو بالنيابة.

جاء إعادة نشر القرار رقم (508) الذي يعود تاريخه لشهر مايو 2022، بعد انتشار فيديو مرئي مسرب لأفارقة يعذبون شباب ليبيون في مدينة الزاوية، ويشمل القرار أيضاً بمنع الأجانب من دخول مجال السمسرة في العقارات، واستئجار المخابز والمحلات التجارية لأنفسهم.

وطالب القرار، الأجهزة الضبطية والجهات المختصة التفاعل مع القرار واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية لتنفيذها تحقيقاً لاستقرار السوق وحماية للأمن الغذائي خاصة والأمن الوطني عامة، في إطار تنظيم تواجد العمالة الأجنبية والسيطرة على أسواق السلع والخدمات وفقاً للقانون والتشريعات النافذة.