الغوج: النقابات الطبية ستشكو في وزيري الصحة والمالية بحكومة الدبيبة

قال النقيب العام لأطباء ليبيا “محمد الغوج”، إن الجمعية العمومية للنقابات الطبية والطبية المساعدة ستجتمع الأسبوع المقبل في مدينة مصراتة، لأخذ جملة من القرارات.

أضاف في تصريحات صحفية، أن من ضمن القرارات التي اتفقت عليها الجمعية تقديم مذكرة شكوى إلى النائب العام ضد وزيري الصحة والمالية بحكومة الدبيبة، بشأن عدم التعاطي مع ملف الأطباء بشكل جدي وإزهاق حقوقهم في جدول المرتبات الموحد.

وتابع: “لازلنا ننتظر موافقة “الدبيبة” على المقترح المقدم من النقابات العامة باحتساب علاوات تمييز للأطباء إلى جانب جدول المرتبات الموحد.”