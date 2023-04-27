الدبيبة: الأحد والاثنين عطلة بمناسبة عيد العمل

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قرارا يقضي بأن يكون يومي الأحد والاثنين القادمين عطلة بمناسبة عيد العمل.

ويقضي القرار رقم 180 لسنة 2023 بأن تكون العطلة الرسمية لعيد العمل للعام 2023 يوم الاثنين 1 مايو 2023 في كافة المؤسسات والمرافق العامة ويراعى في ذلك المؤسسات والمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية مع حفظ حق العاملين بها فيالحصول على مقابل عمل هذا اليوم وفقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2010.

وبحسب القرار يكون يوم الأحد الموافق 30 أبريل 2023 إجازة تخصم من الإجازة السنوية للموظف.