الطرشاني: تمكنا من القضاء على السوق السوداء للوقود في كامل الجنوب الغربي من البلاد

ليبيا – قال علي الطرشاني الناطق الرسمي باسم قوة المثلث الأمني التابعة لمنطقة سبها العسكرية إن وحدات القوات المسلحة تمكنت من القضاء على السوق السوداء المنتشرة في كامل الجنوب الغربي من البلاد.

الطرشاني وفي حديث موقع “العين الإخبارية”، أوضح أن وحدات الجيش مدعومة بالأجهزة الأمنية بدأت منذ قرابة شهر في إزالة محطات الوقود غير الشرعية في كامل المنطقة الجنوبية.

وأكد الطرشاني أن وحداتهم أزالت ما يقارب على 70 محطة وقود غير شرعية كانت تتاجر بالوقود بكل أصنافه (بنزين وديزل)، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستوقف وصول النفط المهرب من ليبيا إلى دول الجوار.

وأوضح الناطق باسم الوحدات العسكرية في مثلث سبها أن الأزمة التي طال أمدها في جنوب ليبيا شارفت على الانتهاء في حال التزم أصحاب المحطات المرخصة من الدولة بفتح أبوابها أمام المواطنين.

واختتم بالتأكيد على أن الجيش على قرابة من محطات التوزيع ونشر بعض الدوريات الثابتة المتحركة أمام بعض المحطات في مدينة سبها وغيرها من المناطق الجنوبية.

