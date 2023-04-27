لإنقاذ وإغاثة متضرري الزلزال..أردوغان يكرم السفير الليبي بوسام الدولة للتضحية

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ذكرت السفارة الليبية في تركيا اليوم الخميس، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كرم السفير الليبي مصطفى القليب، بوسام الدولة للتضحية.

وأوضحت السفارة أن تكريم القليب جاء تقديرا لمجهودات البعثة الدبلوماسية الليبية في تركيا في إنقاذ وإغاثة المتضررين من الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا.

وأضافت السفارة الليبية عبر حسابها على “فيسبوك” أن الوزير المفوض بالسفارة الليبية علي التريكي تسلم الوسام نيابة عن السفير القليب.

وأشارت إلى أن التكريم تم خلال حفل توزيع “وسام الدولة للتضحية” الذي أقيم بالمجمع الرئاسي التركي في العاصمة أنقرة، لفرق الإنقاذ التي شاركت في عمليات الإنقاذ والإغاثة بالمناطق المتضررة من الزلزال.

وأكدت أن السفير تلقى كذلك رسالة شكر من وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عبر فيها عن شكره وتقديره العميق لدولة ليبيا وشعبها الشقيق لدورهم الكبير في عمليات البحث والإنقاذ.

ولففت السفارة إلى أنه تم تكريم 55 فريق إنقاذ لدول مختلفة منهم ممثل الفريق الليبي للإنقاذ اللواء بشير محمد بلعيد التابع لهيئة السلامة الليبية.

يشار إلى أن البعثة الدبلوماسية الليبية بتركيا وفريق الأزمة التابع لها بالإضافة إلى فريق الإغاثة الليبي أسهموا بشكل كبير في عمليات الإنقاذ والإغاثة بالمناطق التي تضررت من الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا فبراير الماضي.