المستشار صالح: القضاء هو صمام الأمان الذي يجد فيه المواطن السد المنيع ضد الظلم

أدى عدد من المستشارين بالمحكمة العليا اليمين القانونية أمام رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم الخميس بمكتبة في مدينة القبة.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن ذلك يأتي بناءً على قرار مجلس النواب رقم (05) لسنة 2023.م، بشأن تعيين عدد من المستشارين بالمحكمة العليا.

وأكد رئيس مجلس النواب خلال لقائه المستشارين على هيبة واستقلالية القضاء ليكون الضامن للحقوق والمحقق للعدالة وصمام الأمان الذي يجد فيه المواطن الليبي السد المنيع ضد الظلم بمختلف أشكاله.