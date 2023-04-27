وفد من وزارة شباب الدبيبة يزور أمريكا ويناقش التعاون مع بيت شباب نيويورك

زار وفد من وزارة الشباب بحكومة الدبيبة، الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يناقش سبل التعاون مع بيت شباب نيويورك.

وقال بيان صادر عن الوزارة: “في إطار فتح آفاق التعاون والتنسيق مع جمعية بيوت الشباب الأمريكية، قام الشيباني عبد الله، رئيس مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب الليبية بزيارة لبيت شباب نيويورك وكان في استقباله مديرة البيت Isabel Cruz، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي عن الجمعية الأمريكية Nicole Sandoval”.

وأضاف البيان “قامت مديرة البيت بمرافقة رئيس الجمعية الليبية بجولة داخل مرافق البيت، والتعريف بالبرامج والأنشطة التي ينظمها البيت للشباب (الرحال الدولي)، ناقشت الزيارة أيضاً سبل وآفاق التعاون والشراكة بين بيوت الشباب الليبية والأمريكيّة التي تعتبر من الأكثر نشاطاً حول العالم، كما تم بحث إمكانية إقامة برامج مشتركة بين البلدين”.

وتابع “تأتي هذه الزيارة ضمن سعي إدارة الجمعيّة للاستفادة من الخبرات الدوليّة في بيوت الشباب وتعزيز التعاون والبرامج المشتركة مع جمعيات بيوت الشباب في مختلف دول العالم”.