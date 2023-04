الغوج: سنقدم مذكرة إلى النائب العام للمطالبة برفع مرتبات الكوادر الطبية والطبية المساعدة

ليبيا – يعتزم مجلس نقابة الأطباء في ليبيا اللجوء للمحاكم وتحريك دعوى قضائية لنيل ما يرون أنها حقوقهم المادية والمعنوية، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لليبيين، وذلك بعد أشهر من قيامهم باحتجاجات ووقفات وصفوها بـ”غير المثمرة”.

رئيس النقابة العامة للأطباء محمد الغوج وفي حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”، أرجع تفكير النقابة في هذه الخطوة الجديدة؛ أي اللجوء للقضاء، إلى أن الأطباء والصيادلة والممرضون باتوا يشكون أوضاعًا اقتصادية صعبة، في ظل رفض حكومة تصريف الأعمال مطالبهم الخاصة بزيادة الأجور وفقًا للأقدمية والتدرج الوظيفي والمؤهلات العلمية،مطالبًا الحكومة بأن تتعامل بجدية مع مطالب الأطباء؛ حفاظا على صحة الشعب الليبي في ظل الوضع المتردي في البلاد.

وقال الغوج: إن النقابة تعمل بجانب النقابات الطبية الأخرى، على تقديم مذكرة إلى النائب العام، المستشار الصديق الصور، يطالبون فيها برفع مرتبات الكوادر الطبية والطبية المساعدة.

وأوضحت النقابة أن أجور العاملين في القطاع الصحي التي يتقاضونها الآن غير مرضية؛ لأنها لا تتناسب مع حجم المجهودات والخدمات والتضحيات المقدمة منهم، فهم يضحون بلا تردد بحياتهم من أجل قهر المرض وإنقاذ الأرواح، ولا يستحقون هذا التجاهل والتهميش،

واعتبر نقيب الأطباء أن الوضع الصحي في ليبيا “ضبابي وغير مستقر”، وبعض الأطباء توقفوا عن العمل في المستشفيات، لكنهم واصلوا إجراء العمليات الجراحية الطارئة فقط، ولذلك تشكلت لجنة من وزارة الصحة تضم النقابات الطبية لدراسة العلاوات، وجميع القرارات المتعلقة بالرواتب، للوصول إلى حل جذري للمشكلة المستمرة منذ سنوات.

وختم الغوج حديثه، بالتحذير من أن الأطباء في حالة احتقان كبيرة بسبب عدم تنفيذ مطالبهم لسنوات، وعدم تحريك أي ساكن من قبل الحكومة”، مشيرًا إلى اتجاه عدد كبير منهم إلى الإضراب وتقديم استقالاتهم، بسبب تردي حالتهم المعيشية.

