أفادت منظمة رصد الجرائم في ليبيا باعتقال جهاز البحث الجنائي في سرت 5 من أعضاء حزب “معًا من أجل الوطن” واقتيادهم إلى مديرية الأمن بالمدينة.

وأوضحت المنظمة فقدان الاتصالات بالأعضاء المعتقلين عقب وصولهم لمديرية الأمن، مشيرة إلى أن عملية الاعتقال جاءت عقب محاولتهم الحصول على تصريح أمني لإقامة ندوة توعوية بخصوص الانتخابات.

وأضافت المنظمة أن هذه الاعتقالات تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأنها تخالف المبادئ والالتزامات الدولية التي تضمن حرية التعبير والمشاركة السياسية.

فيما دعت المنظمة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطين المعتقلين، وضمان سلامتهم وحقوقهم، واحترام حرية التعبير والحريات السياسية.

المصدر: منظمة رصد الجرائم في ليبيا

The post اعتقالات في سرت بسبب “ندوة عن الانتخابات” appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار