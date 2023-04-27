إطلاق سراح اللاعب الدولي محمد زعبية بعد احتجازه منذ الخميس الماضي

أخبارليبيا24

أعلنت عائلة اللاعب الدولي محمد زعبية إطلاق سراحه بعد احتجازه منذ يوم الخميس الماضي في العاصمة الليبية طرابلس.

ونشرت عائلة زعبية صوراً له خارج وداخل بيته ، تؤكد وصول الى بيت عائلة ، واستقبال بعض جماهير وأصدقاء وجيران لاعب المنتخب الوطني ولاعب الاتحاد وتقديم الورود له لعودة سالماً الى اسرتة.

وكانت عائلة لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم وفريق الاتحاد محمد زعبية أعلنت الأيام الماضية فقدان الاتصال به منذ يوم الخميس الماضي.

وقالت مصادر محلية لـ”أخبارليبيا24″ إن مسلحون يتبعون لجهاز الدعم والاستقرار الذي يرأسة عبدالغني الككلي الشهير بـ”غنيوة” اقتادوا زعبية بقوة السلاح إلى مقرهم بمنطقة أبوسليم.

وأوضحت المصادر ، أن القبض على زعبية تم بعد تلاسن مع أحد عناصر الجهاز داخل مستشفى شارع الزاوية أثناء زيارة صديق له مصاب بالمستشفى في العاصمة طرابلس.