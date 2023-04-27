واشنطن تدعو حفتر لمنع «فاغنر» من «زيادة زعزعة استقرار» ليبيا والسودان

دعت واشنطن، المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» إلى منع «مرتزقة» شركة «فاغنر» الروسية، من زيادة زعزعة استقرار ليبيا أو جيرانها، بما فيها السودان، يأتي ذلك في وقت فجّرت واقعة استخدام ميليشيات مسلحة في الزاوية (غرب البلاد) لعناصر من «المرتزقة الأفارقة» في تعذيب مواطنين بالمدينة حالة من الغضب بين الشباب هناك، دفعت مجموعات من الشباب إلى محاصرة مديرية الأمن ومقر المجلس البلدي، وإغلاق مداخل المدينة بالسواتر الترابية.

وأمضت الزاوية ليلة غلب عليها الغضب والتوتر الشديدان، وتوافد على أثر ذلك مواطنون إلى الشوارع والميادين بشكل كبير عقب تداول مقطع فيديو أظهر تعذيب مواطنين من أهلها على أيدي مرتزقة ينتمون لدول أفريقية، داخل مقر إحدى الميليشيات، بعد تكبيل أياديهم ووطء رؤوسهم بالأقدام.

ومع تصاعد الغضب، سارع المواطنون المحتجون بإغلاق مدخلي المدينة الغربي (سيمافرو المطرد) والشرقي (بوابة الصمود)، والاحتشاد أمام مصفاة الزاوية (ثاني أكبر المصافي بالبلاد) وقبالة مديرية الأمن والمجلس البلدي، مطالبين بإقالة المسؤولين، قبل أن يعلنوا الدخول في «عصيان مدني».

وشوهد المحتجون وهم يطاردون سيارات مصفحة سعت لإعادة فتح بوابات الطريق الساحلية، متعهدين بأنهم لن يهدأوا إلا بتطهير مدينتهم من العصابات وتجار المخدرات، والقبض على «المجرمين الذين عذبوا الشباب الليبي».

وعبّر ليبيون كثيرون عن رفضهم للأوضاع المتردية منذ قرابة شهر في مدينة الزاوية، مطالبين السلطات بالتدخل لوضع حد للانفلات الأمني هناك. وعقّب عبد المنعم الزايدي، أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، على «واقعة التعذيب»، وقال إن «استخدام الميليشيات للعمال الأفارقة لتعذيب الليبيين، أمر لا يجب السكوت عليه»، ورأى أنه «إذا سيطر سفهاء المدينة على السلاح فلا تسأل عن صوت العقلاء».

وأصدر «حراك شباب الزاوية» بياناً اليوم (الخميس) ضمنوه 12 بنداً، طالبوا بتنفيذها قبل العدول عن العصيان المدني، مطالبين بإلقاء القبض على «المرتزقة الأفارقة التابعين للعصابات والأجهزة الأمنية»، ومداهمة أوكار الهجرة غير المشروعة، وكذلك القبض على «جميع المجرمين المتورطين بعمليات القتل»، والمتورطين في الجرائم الجنائية.

وتمسك شباب الزاوية، بوقف القوى الأمنية المشتركة بالمدينة وإعادة هيكلتها، وإنهاء ظاهرة السيارات المصفحة والمسلحة بشكل نهائي، ونقل المقار العسكرية التابعة للدولة خارج مدينتهم، بالإضافة إلى توقيف مدير مديرية أمن الزاوية وإخضاعه للمساءلة القضائية، وكذلك توقيف المجلس البلدي بجميع أعضائه، وإجراء انتخابات لبلدية الزاوية.

ودعا الشباب في بيانهم إلى «تشكيل لجنة سريعاً من الأجهزة الأمنية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة برعاية مشايخ الزاوية لرفع الغطاء الاجتماعي عن المجرمين»، وتفعيل جهاز مكافحة المخدرات، ومداهمة أوكار بيعها، وانتهوا إلى ضرورة «محاسبة أصحاب محطات الوقود المتورطين في إغلاق محطاتهم وبيع حصتهم للمهربين».

ودفعت الاحتجاجات اتحاد طلاب جامعة الزاوية إلى الإعلان عن تعطيل الدراسة، وقال في بيان اليوم (الخميس) إنه نظراً لما تمر به المدينة من «أحداث انتفاضة» أدت إلى إغلاق الطرق، تم الاتفاق مع الاتحادات الطلابية بالكليات على تعطيل الدراسة اليوم بجميع كليات الجامعة.

وللعلم فإن مدينة الزاوية شهدت اشتباكات مسلحة متكررة خلال الأيام الماضية، أدت لمقتل مدنيين اثنين، ونزوح عدد من العائلات من منازلهم.

وقال أحمد عبد الحكيم حمزة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا إن الواقع الأمني بمدينة الزاوية «بات كارثياً وخطيراً»، واصفاً واقعة تعذيب مواطنين ليبيين على أيدي أفارقة يعملون في ميليشيات مسلحة بالمدينة بأنها «صادمة ومؤلمة».

ورأى حمزة في تصريح صحافي اليوم (الخميس) أن الأوضاع في المدينة – التي باتت وكراً للجريمة المنظمة – «تستوجب العمل على معالجة حالة الفراغ والفوضى الأمنية القائمة بها، وملاحقة الخارجين عن القانون، وبالتبعية مراجعة أوضاع جميع الأجانب الموجودين على الأراضي الليبية ومن بينهم المهاجرون غير النظاميين».

وبينما كانت الأحداث متجهة إلى هدوء نسبي بعد ظهر (الخميس)، أعلن «اللواء 52 مشاة» التابع للمنطقة العسكرية في الساحل الغربي، أن «رجال الجيش الليبي باللواء على استعداد وجاهزية تامة لتنفيذ أي تعليمات أو مهام قتالية تصدر لهم من قبل غرفة العمليات الرئيسية باللواء لحماية المواطنين المدنيين بمدينة الزاوية».

في سياق مختلف، قالت السفارة الأميركية لدى ليبيا اليوم (الخميس) إن مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، تحدثت مع حفتر، حول «الحاجة الملحة لمنع الجهات الخارجية ومن بينها مجموعة فاغنر الروسية المدعومة من الكرملين من زيادة زعزعة استقرار ليبيا أو جيرانها، بما في ذلك السودان».

وسبق لحفتر، أن التقى بمقر القيادة العامة ببنغازي الشهر الماضي، وفداً رفيع المستوى من الولايات المتحدة ضم باربرا ليف، والممثل الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا ليزلي أوردمان، وتناول اللقاء مناقشة التطورات السياسية في ليبيا، وأهمية دعم جهود بعثة الأمم المتحدة من خلال التنسيق مع مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية المطلوبة لتمهيد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام الحالي.

في غضون ذلك، هنأ عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، سيدات ليبيا بـ«اليوم الوطني» للمرأة الليبية الذي يتزامن هذا العام مع عيد الفطر، وأوصاهن بـ«التمسك بالدين الإسلامي والعادات الأصيلة، والتقاليد الليبية الجميلة، والحفاظ على الهوية وصونها».

وشدد الدبيبة، لدى مشاركته في فعاليات أقيمت مساء (الأربعاء) في مدينتي طرابلس ومصراتة، تحت شعار (اخترت التحدي)، بحضور عدد من السيدات يمثلن المكونات الاجتماعية غرباً وشرقاً وجنوباً، على أهمية دور المرأة الليبية ضمن مشاركتها في المجال السياسي بكل أشكاله ابتداء من إبداء المشورة في القضايا العامة، إلى الاستعداد لخوض غمار الانتخابات النيابية والرئاسية.

وتحدث الدبيبة، عن دور حكومته «المساند للمرأة ضمن حقها الأصيل» من خلال توحيد جدول المرتبات، ورفع الحد الأدنى من المعاشات الضمانية، والبدء الفعلي في برنامج التأمين الطبي للمتقاعدات، وصرف علاوة الزوجة والأبناء.

وتطرق الدبيبة، إلى «فتح ملف ملاحقة الجرائم الإلكترونية لكل من يتطاول على المرأة الليبية»، للتصدي لـ«الحملات الممنهجة التي تشن ضد بعض السيدات الليبيات الناجحات بالفضاء الإلكتروني». وانتهى الدبيبة، إلى الإعلان عن تدشين جائزة سنوية رفيعة المستوى للمرأة الليبية، تمنح في مجالات علمية وعملية وثقافية عدة.