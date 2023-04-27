سهيل الغرياني: الله سيدخل والدي الجنة

قال سهيل الغرياني، نجل المفتي المعزول الصادق الغرياني، إن الله ابتلى والده بعينيه، وسيثاب بدخول الجنة لحديث النبي: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة»، يريد عينيه، وأشهد أنه قد صبر.

أضاف على فيسبوك: «شرف وميزة للوالد أن دَرَس العلم وكان الأول في دفعته، وألّفَ الكتب والبحوث، وعلّم الناس، وقد ابتلاه الله طيلة عمره بعينيه، بل شرف له أن يعوضه الله بهما الجنة إن صبر، فقد رافقته في حله وترحاله وخبرتُ كل حركاته وسكناته، وأسأل الله تعالى أن ينتقم لعبده ممن ظلمه، ولا يشرفني ولايشرف حكومة تقول إنها تحترم الشيخ، أن يبقى مثل هذا السفيه على رأس مؤسسة فيها، فالقضية قضية أخلاق وتربية، وحاشا أولاد البيتية أن يرضوا بهذا فضلا عن المتدين» وفق قوله، في إشارة للعباني رئيس هيئة الأوقاف.