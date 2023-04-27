شركة الكهرباء: صيانة 80% من خط نقل الطاقة شمال بنغازي سي فرج

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تواصل العمل على استكمال صيانة خط نقل الطاقة (شمال بنغازي – سي فرج جهد 400 ك.ف) الذي وصل إلى ما نسبته 80% من الإنجاز.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن صيانة الخط سيتيح إمكانية نقل الطاقة من محطة توليد شمال بنغازي إلى سي فرح جهد 400/220 ك.ف ومحطة القوارشة جهد 220 ك.ف.

وتساهم هذه الأعمال في تحسين مستوى أداء الشبكة الكهربائية في المنطقة بعد استكمال أعمال الصيانة التي تنفذها شركة واحات الشاطئ بالتعاون مع شركة الطاقة المستديمة بإشراف ومتابعة الإدارة العامة لنقل الطاقة.

وأشارت الشركة إلى أن ذلك يأتي في إطار سعي الشركة لتكثيف الجهود لاستكمال مشروعات خطوط نقل الطاقة بما فيها أعمال الصيانة، نظراً لأهميتها في تحسين أداء الشبكة الكهربائية.