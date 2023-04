امطير: حكومتنا حكومة شو ومظاهر فقط

ليبيا – أعربت عضو المجلس الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 آمنة امطير القيادية بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين عن أسفها بسبب الاحتفالات التي تصرف عليها الملايين من قبل الحكومة.

امطير وفي منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قالت: “للأسف الاحتفالات يصرف عليها الملايين، ولكن مرضى الأورام والأرامل والمطلقات وذوي الدخل المحدود وأصحاب الهمم لهم الله؛ لأن حكومتنا حكومة شو ومظاهر فقط، وأغلب المناصرين لها لم يمروا بما مر به المصابون والذين يعانون من الابتلاءات”.

