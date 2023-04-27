اللجنة المركزية للانتخابات المحلية: تعليق قوائم النشر المبدئي في المراكز الانتخابية لبلديات “زوارة – درج – برقن – الجليدة”

طرابلس 27 أبريل 2023 (وال)- أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، عن تعليق قوائم النشر المبدئي في المراكز الإنتخابية لبلديات “زوارة – درج – برقن – الجليدة”، بناء على دراسة دقيقة وشاملة للإجراءات والترتيبات اللازمة لإجراء انتخابات محلية نزيهة وشفافة.

وأوضحت اللجنة في تنويه لها أمس الأربعاء؛ أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود المستمرة لتوفير بيئة تنظيمية موحَّدة، تضمن انتخابات نزيهة وشفافة وتتيح الفرصة للمرشحين لتحضير برامجهم الانتخابية ولجميع المواطنين للإطلاع عليها.

وأشارت اللجنة إلى أن القوائم ستعلن بشكل نهائي بعد الإنتهاء من الفحص والمراجعة وتسجيل الشكاوى والاعتراضات إن وجدت، مشددة على أهمية مشاركة الجميع الفعّالة في هذه الانتخابات المحلية التي تُعد من أهم المحطات التي تمر بها المدن اليوم، وذلك لاختيار ممثلين يعملون على تحقيق مطالبهم وتطلعاتهم. (وال)

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