بتمويل أمريكي ألماني.. يونسيف تسلم معدات طبية إلى مجمع عيادات أبوسليم

أعلنت منظمة اليونسيف للطفولة تسليم سلسلة تبريد ومعدات الوقاية الشخصية إلى مجمع عيادات أبوسليم، وذلك لتعزيز تطعيمات الأطفال خلال أسبوع التحصين العالمي.

وأوضحت اليونسيف أنها وبالتعاون مع وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، تعمل على توزيع سلسلة التبريد ومعدات الوقاية على 71 موقع للتطعيم في ليبيا.

وذكرت اليونسيف أن هذه المعدات ستضمن تخزين اللقاحات في درجة حرارة مناسبة، وستحمي أيضًا العاملين في مجال الرعاية الصحية من وباء كورونا.

وأشارت اليونسيف إلى أن هذه المبادرة تمولها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا اللتان ساهمتا في تعزير نظام الرعاية الصحية وتوفير اللقاحات التي تنقذ الأطفال.

المصدر: منظمة اليونسيف للطفولة

