باشاغا يبحث مع رئيس البرلمان تطورات الوضع السياسي في ليبيا

التقى رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المكلفة فتحي باشاغا برئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بحضور وزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية الدكتور محمد أبوزقية، بمكتب رئيس مجلس النواب بمدينة القبة.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة الليبية المكلفة، تمت مناقشة الوضع السياسي الراهن ودور الحكومة في دعم مسار لجنة 6+6 لإقرار قانون الانتخابات.

كما تناول اللقاء آخر مستجدات عمل الحكومة من خلال الوزارات و الجهات التابعة.

وسلم رئيس الحكومة بحضور مستشاره لشؤون الحكم المحلي أبوبكر الزوي خلال اللقاء مشروع مقترح قانون أعدته الحكومة بخصوص إدارة الحكم المحلي وإنشاء المحافظات لرئيس مجلس النواب.

ووفق بيان الحكومة يهدف المشروع إلى إيصال الخدمات إلى كافة البلديات و تفكيك المركزية لتحقيق مبدأ العدالة والانصاف.

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