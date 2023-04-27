المركزية للانتخابات المحلية: فتح باب تسجيل الناخبين في أربع بلديات

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية عن فتح باب تسجيل الناخبين لبلديات (مسلاته، الزاوية المركز، الشويرف، زلطن) كمجموعة أولى خلال الأيام القليلة القادمة حتى تستكمل الترتيبات اللوجستية ووضع كل الاستعدادات لانطلاق العملية الانتخابية بها .

وأكدت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن تسجيل الناخبين يتم تقنياً بواسطة إرسال رسالة نصية على الرقم 11711 تحتوي على الرقم الوطني # رقم المركز الانتخابي مع ضرورة أن يكون رقم الهاتف الشخصي مربوط بالرقم الوطنى لمالك رقم الهاتف .

وحثت اللجنة المركزية المواطنين الراغبين في ممارسة حقهم الانتخابي بهذه البلديات المبادرة بالتسجيل.