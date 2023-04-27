على خلفية الأحداث الأمنية في المدينة: اتحاد جامعة الزاوية يُعلق الدراسة في جميع كليات الجامعة

الزاوية 27 أبريل 2023 (وال)- أعلن اتحاد طلبة جامعة الزاوية تعليق الدراسة اليوم الخميس في جميع كليات الجامعة، بسبب الأحداث التي تشهدها مدينة الزاوية منذ الليلة الماضية، دون أي توضيح من أية جهات حكومية أو أمنية حول الوضع الأمني بالمدينة.

وأوضح الاتحاد – في منشور عبر صفحته على موقع فيسبوك – أن القرار الذي اتخذ بعد الاتفاق مع الاتحادات الطلابية بالكليات، جاء حرصًا على سلامة الطلاب بعد إقفال الطرق ومدخل ووسط المدينة، وخوفًا من حدوث أية اختراقات أمنية.

وتشهد مدينة الزاوية منذ الليلة الماضية وقفات احتجاجية أمام مديرية الأمن ومقر المجلس البلدي، رفضًا لإستمرار ما اعتبروه تردي الوضع الأمني، وذلك على خلفية فيديوهات تناقلتها صفحات إلكترونية على شبكة التواصل الاجتماعي أظهرت تعذيب مواطنين بالمدينة.

وأظهرت المقاطع المصورة التي تمت تداولها على نطاق واسع، مشاهد تعذيب صادمة لعددٍ من الشباب الليبيين شارك فيها إلى جانب ليبيين مواطنون من جنسيات أفريقية تعذر التعرف عليهم وتوجيه سيل من الشتائم البذيئة الخادشة للحياء والسباب لهم.(وال)

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