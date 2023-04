مستشارون بالمحكمة العليا الليبية يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس مجلس النواب

أدى عدد من المستشارين بالمحكمة العليا الليبية، اليوم الخميس، اليمين القانونية أمام رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمكتبة في مدينة القبة.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس النواب إن أداء المستشارين اليمين القانونية جاء بناءً على قرار مجلس النواب رقم (05) لسنة 2023، بشأن تعيين عدد من المستشارين بالمحكمة العليا.

وأكد رئيس مجلس النواب خلال لقائه بالمستشارين على هيبة واستقلالية القضاء ليكون الضامن للحقوق والمحقق للعدالة وصمام الأمان الذي يجد فيه المواطن الليبي السد المنيع ضد الظلم بمختلف أشكاله.

