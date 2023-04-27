مستشارين بالمحكمة العليا يؤدون اليمين القانونية أمام عقيلة صالح

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أدى عدد من المستشارين بالمحكمة العليا اليوم الخميس، اليمين القانونية أمام رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

ويأتي أداء اليمين القانونية أمام عقيلة صالح بمكتبة في مدينة القبة ، بناءً على قرار مجلس النواب رقم (05) لسنة 2023.م ، بشأن تعيين عدد من المستشارين بالمحكمة العليا.

وأكد رئيس مجلس النواب خلال لقائه بالمستشارين على هيبة واستقلالية القضاء ليكون الضامن للحقوق والمحقق للعدالة.

وشدد عقيلة صالح على أن استقلالية القضاء صمام الأمان الذي يجد فيه المواطن الليبي السد المنيع ضد الظلم بمختلف أشكاله .