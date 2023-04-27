ليبيا للتشديد على تأمين حدودها لمواجهة تدفق «المهاجرين والنازحين»

عشية إعلان المنظمة الدولية للهجرة عن انقلاب قارب قبالة سواحل ليبيا، وغرق ما لا يقل عن 55 شخصاً، بينهم نساء وأطفال كانوا على متنه، قالت «إدارة المهام الخاصة» بغرب البلاد إنها أحبطت عملية تهريب مهاجرين غير نظاميين بمدينة القره بوللي (غرباً).

وقال مصدر أمني بغرب ليبيا لـ«الشرق الأوسط»، إن جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة «رفع جاهزيته تحسباً لتدفقات محتملة من المهاجرين، أو النازحين السودانيين الذي قد يدخلون البلاد من الصحراء الجنوبية».

وأوضحت «قوة المهام الخاصة» في بيان، اليوم الخميس، أنها تلقت معلومات عن وجود مهاجرين غير شرعيين ينوون الهجرة إلى أوروبا عبر البحر، انطلاقاً من أحد الأماكن بمدينة القرة بوللي، فسيّرت دوريات بحرية وبرية لتمشيط شواطئ البحر والأماكن القريبة منه. وأضافت أن الدوريات تمكنت من إحباط عملية هجرة غير شرعية، حيث ضبطت 21 مهاجراً غير قانوني داخل استراحة تُستخدم في أعمال الهجرة في القرة بوللي، يتحدرون من 4 دول هي: بنغلاديش وباكستان ومصر والهند.

ونوهت «قوة المهام» بأنه وصلتها معلومات عن وجود مهاجرين آخرين نزلوا البحر على متن قارب، فتم الدفع بفريق الغوص بالإدارة، بالتعاون مع جهاز خفر السواحل، حيث تم انتشال 3 جثث لمهاجرين دون معرفة جنسيتهم، بعدما انقلب بهم القارب في عرض البحر، مشيرة إلى أنه سيتم إحالة المهاجرين وتسليم الجثث للجهات ذات الاختصاص؛ لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأمام تصاعد عملية الهجرة، قالت وزارة الداخلية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة إن العمل الميداني مستمر للدوريات التابعة لقاطع العسة الأمني الحدودي بجهاز حرس الحدود على طول الحدود الليبية – التونسية.

وأشارت في بيان، مساء الأربعاء، إلى أن المراقبة تمتد من «منطقة العسة إلى نقطة ظهرة الخص وطويلة الغزالة والجبيبينة والبشرية وعين الناقة والأحيمر والقرادية وأبو الشول، وصولاً إلى مشهد صالح بمنطقة تيجي»، لافتة إلى أن ذلك يأتي ضمن الخطة الأمنية الصادرة عن إدارة الجهاز بتأمين حدود الدولة.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن زورقاً مطاطياً كان يقل 60 مهاجراً غير نظامي على الأقل انطلق من بلدة القرة بوللي الساحلية شرقي العاصمة الليبية طرابلس، ومتجهاً إلى أوروبا، انقلب قبالة سواحل ليبيا، وغرق ما لا يقل عن 55 شخصاً بينهم نساء وأطفال.

ونوهت المنظمة بأن 5 مهاجرين نجوا من غرق الزورق وأعادهم خفر السواحل الليبي إلى الشاطئ. وفي عام 2022 قالت المنظمة إنه تم اعتراض 24684 مهاجراً غير نظامي وإعادتهم إلى السواحل الليبية، بينما توفي 529 شخصاً وفقد 848 مهاجراً وسط البحر المتوسط.