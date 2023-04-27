الضاوي: سنردع المجرمين في الزاوية

قالت الكتيبة 55 مشاة، بأمرة معمر الضاوي، التابع لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، إنها جاهزة للتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية في المنطقة الغربية عامة ومدينة الزاوية خاصة.

وأضافت الكتيبة، في بيان لها نشرته على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن أمن المدينة الجارة الزاوية من أمن مدن وقري ورشفانة، مؤكدة:” سنعمل على ردع المجرمين معاً أياً كانت صفتهم وتبعيتهم”.

وأوضح الضاوي، في بيان كتيبتها:” لن نسمح لأي مجرم يتستر بأي جهاز أمني والقانون فوق الجميع، وسنعمل ليلاً ونهاراً في سبيل أمن وأمان مدينتنا والمنطقة الغربية حتى يستتب الأمن”.