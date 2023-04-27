منشغلة بالحفلات والملتقيات الوهمية..المشري ينتقد حكومة الدبيبة

العنوان – طرابلس

انتقد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الخميس، أداء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وقال المشري في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”في ظل انهيار كامل للأمن القومي واستباحة الأراضي الليبية من قبل الهجرة غير الشرعية التي وصلت حد تشكيل العصابات الاجرامية، نجد الحكومة التي انشغلت بتوظيف أموال الدولة ومؤسساتها التنفيذية لهدف البقاء والاستمرار، قد راق لها كونها حكومة لمدينة واحدة”.

وأضاف رئيس المجلس :”المهم هو أن خزائن بنك البلاد المركزي مفتوحة لها بلا ضوابط”.

وتابع المشري :”الحكومة منشغلة بإقامة الحفلات وتنظيم الملتقيات الوهمية ماجعلها تتغافل وتتجاهل ما يحصل برابع أكبر مدينة ليبية لا تبعد عن مكتب رئيسها سوى 40 كيلومترًا”.