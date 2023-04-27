عددٍ من المستشارين بالمحكمة العليا يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس مجلس النواب

القبة 27 أبريل 2023 (وال)- أدى عددٍ من المستشارين بالمحكمة العليا اليمين القانونية أمام رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الخميس بمكتبة في مدينة القبة، بناء على قرار مجلس النواب رقم (05) لسنة 2023 م، بشأن تعيين عدد من المستشارين بالمحكمة العليا.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق؛ فقد أكد عقيلة خلال لقائه بالمستشارين على هيبة واستقلالية القضاء، ليكون الضامن للحقوق والمحقق للعدالة وصمام الأمان الذي يجد فيه المواطن الليبي السد المنيع ضد الظلم بمختلف أشكاله.(وال)

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