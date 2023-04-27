المشري: حكومة الوحدة تقيم حفلات وملتقيات وهمية وتتجاهل العصابات الإجرامية في الزاوية

علق رئيس مجلس الدولة الاستشاري الليبي خالد المشري، على واقعة تعرض مجموعة من الشباب للتعذيب على يد مرتزقة أفارقة داخل مقر إحدى الميليشيات في مدينة الزاوية.

وقال خالد المشري، عبر حسابه بموقع تويتر: في ظل انهيار كامل للأمن القومي واستباحة الأراضي الليبية من قبل الهجرة غير الشرعية التي وصلت حد تشكيل العصابات الإجرامية، نجد الحكومة التي انشغلت بتوظيف أموال الدولة ومؤسساتها التنفيذية لهدف البقاء والاستمرار، قد راق لها كونها حكومة لمدينة واحدة، المهم هو أن خزائن بنك البلاد المركزي مفتوحة لها بلا ضوابط.

وأضاف أن حكومة الوحدة انشغلت بإقامة الحفلات وتنظيم الملتقيات الوهمية جعلها تتغافل وتتجاهل ما يحصل برابع أكبر مدينة ليبية لا تبعد عن مكتب رئيسها سوى 40 كيلومتر.

وكان مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، تضمن عدة لقطات لتعذيب وضرب وجلد عدد من الشباب وتوجيه السباب لهم بشكل مهين، كما ترددت أنباء حول مقتل أحد الضحايا على يد معذبيه الذين خطفوا أخيه أيضاً.

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وأثار مقطع الفيديو حفيظة سكان مدينة الزاوية الذين خرجوا للتظاهر في الشوارع تعبيراً عن غضبهم، كما قام عدد من شباب مدينة الزاوية بقطع الطريق الساحلي في نقطة مروره بالزاوية، بعدما أشعلوا إطارات السيارات ورددوا العديد من الهتافات المناهضة لما شاهدوه في مقطع الفيديو المتداول.