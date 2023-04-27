المشري: حكومة الدبيبة منشغلة في مصالحها الشخصية وتتجاهل انهيار الأمن في الدولة

الوطن / رصد

انتقد رئيس مجلس الدولة “خالد المشري” اداء الحكومة المنتهية والتي وصفها بتوظيف أموال الليبيين من أجل ضمان بقائها في السلطة فقط دون الالتفات الى اي قضايا تمس أمن البلاد واستقراره رغم الوصول الى حالة انهيار كامل للأمن القومي و استباحة الأراضي الليبية من قبل الهجرة غير الشرعية التي وصلت حد تشكيل العصابات الاجرامية دون الالتفات لاي شيئ سوى مصالحها الشخصية على حد تعبيرة.

لافتا الى ان الحكومة المنتهية في حالة رضا عن حكمها لمدينة واحدة بالاشارة الى العاصمة “طرابلس ” مؤكدا بأن خزائن بنك البلاد المركزي مفتوحة لها بلا ضوابط.

كما انتقد “المشري” انشغال الحكومة بإقامة الحفلات وتنظيم الملتقيات الوهمية متجاهلة ما يحصل برابع أكبر مدينة ليبية لا تبعد عن مكتب رئيسها سوى 40 كيلومتر.