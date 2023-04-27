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المشري: انشغال حكومة الدبيبة بالحفلات جعلها تتغافل عن ما يحدث في الزاوية

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، إن حكومة عبدالحميد الدبيبة المنتهية، نجدها تنشغل بتوظيف أموال الدولة ومؤسساتها التنفيذية لهدف البقاء والاستمرار، في ظل انهيار كامل للأمن القومي واستباحة للأرضي الليبية من قبل الهجرة غير الشرعية.

وأكد المشري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن حكومة الدبيبة راق لها كونها حكومة لمدينة واحدة، المهم هو أن خزائن بنكها المركزي مفتوحة لها على اتساعها.

ولفت إلى أن انشغال الحكومة بإقامة الحفلات وتنظيم الملتقيات الوهمية جعلها تتغافل وتتجاهل ما يحصل برابع أكبر مدينة ليبية- في إشارة لمدينة الزاوية- لا تبعد عن مكتب رئيسها سوى 40 كيلومتر.

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قناة ليبيا الحدث

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