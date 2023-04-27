العشي: ناقشتُ مع ممثل إيطاليا لدى الناتو المصالح المشتركة

التقى جلال العشي، سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي، ممثل إيطاليا لدى حلف الناتو ماركو بنرونيك.

وقال العشي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” لقاء لطيف مع ماركو بنرونيك ممثل إيطاليا لدى الناتو”.

وأضاف جلال العشي:” مناقشة مثمرة وبناءة حول القضايا المشتركة والمصالح المشتركة”.

وكان العشي، التقى في وقت سابق الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، سفين أكوبمانز.

وقال العشي، وقتها:” استقبلت سفين أكوبمانز الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، وتبادلنا وجهات النظر حول الوضع الحالي في الشرق الأوسط والجهود الأوروبية لتفعيل عملية السلام واحترام تطلعات الفلسطينيين”.