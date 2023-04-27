المشري: انشغال الحكومة بإقامة الحفلات جعلها تتجاهل ما يحصل في الزاوية

وجه رئيس مجلس الدولة خالد المشري انتقادات لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة على خلفية التوترات الأمنية التي تشهدها مدينة الزاوية.

وقال المشري في سلسلة تغريدات له بموقع “تويتر” “في ظل انهيار كامل للأمن القومي واستباحة الأرضي الليبية من قبل الهجرة غير الشرعية نجد الحكومة تنشغل بتوظيف أموال الدولة ومؤسساتها التنفيذية لهدف البقاء والاستمرار”,

وأضاف المشري أنه راق للحكومة كونها حكومة لمدينة واحدة، المهم هو أن خزائن بنكها المركزي مفتوحة لها على اتساعها” وأشار إلى أن “انشغالها بإقامة الحفلات وتنظيم الملتقيات الوهمية جعلها تتغافل وتتجاهل ما يحصل برابع أكبر مدينة ليبية لا تبعد عن مكتب رئيسها سوى 40 كيلومتر”.

وشهدت مدينة الزاوية غربي العاصمة طرابلس، احتجاجات ليلية شارك فيها عدد من أهالي المدينة الغاضبين بسبب الانفلات الأمني، وغياب دور الأجهزة الأمنية، وذلك بعد انتشار مقطع مرئي لعمليات تعذيب تمارسها إحدى العصابات في حق أبناء المدينة.