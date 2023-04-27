إطلاق سراح اللاعب الدولي محمد زعبية بعد احتجاز لعدة أيام

العنوان – طرابلس

أكدت عائلة اللعب الدولي – مهتجم فريق الاتحاد – محمد زعبية اليوم الخميس، إطلاق سراحه ووصوله إلى بيت العائلة.

وتداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لزعبية حيث كان في استقباله جمع من الأصدقاء والجمهور والجيران بباقات الورود.

وتواردت أنباء أن زعبية اختطف داخل طرابلس من قبل جماعة مسلحة، منذ يوم الخميس الماضي، ولم يذكر حتى الآن أي تفاصيل عن الأسباب أو حتى مكان اعتقاله.

في المقابل قال الصحفي بشير زعبية وهو عم اللاعب، إنّه “مازال محتجزا لدى خاطفيه بعلم الحكومة، التي لا يبعد مقرها عن مكان احتجازه أكثر من 2 كلم تقريبا”، وذلك في إشارة إلى جهاز دعم الاستقرار بقيادة عبدالغني الككلي المعروف بـ “غنيوة” الموالي لحكومة الوحدة.

وفنّد بشر زعبية، أمس الأربعاء، أن ما ينشر من صور للاعب على أنها من مكان احتجازه، لافتًا إلى أنها قديمة.

وفي ظل هذا الغموض حول مصير محمد زعبية، لايزال مجلس إدارة نادي الاتحاد ملتزمًا الصمت، إزاء اختفائه، إذ لم يصدر تعليق رسمي من النادي حتى وقت قريب من اليوم.