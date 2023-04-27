المفوضية العليا للانتخابات تناقش سُبل تنفيذ خطة التوعية الخاصة بالانتخابات القادمة

طرابلس 27 أبريل 2023 (وال)- استعرضت إدارة التوعية والتواصل بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خطة عملها استعدادًا للعملية الانتخابية المخطط لها هذا العام.

جاء ذلك خلال الاجتماع عقد اليوم الخميس بحضور عضو المجلس عبد الحكيم الشعاب، ومدير إدارة التوعية والتواصل خالد الموسي، ورئيس قسم التوعية عائشة ثبوت، وممثل عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وممثل عن المنظمة الدولية للنظم الانتخابية ايفس(IFES)، وذلك بمقر المفوضية.

وناقش الاجتماع بنود الخطة، حيث قدمت رئيس قسم التوعية عرضًا توضيحيًا تضمن المواد المطبوعة، والومضات المرئية والمسموعة، وحملات التواصل الاجتماعي، والحملات المزمع تنفيذها بالتعاون مع الشركاء من مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

في ختام الاجتماع أثنى الشعاب على جهود إدارة التوعية لما قدموه من عمل، مبديًا بعض الملاحظات التي سيتم وفقها إجراء بعض التعديلات وتضمينها في النسخة النهائية من الخطة. (وال)

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