| نقيب الأطباء يكشف عن احتقان بين الأطباء يصل حد طلب الاستقالة

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2023/04/27 على الساعة 21:02

: كشف نقيب الأطباء، محمد الغوج، اليوم الخميس، عن “حالة احتقان شديدة بين شريحة الأطباء بسبب عدم جدية الحكومة في التعامل مع ملف رواتب الكوادر الطبية والطبية المساعدة”.



وأكد الغوج، في تصريح إعلامي، أن “هناك توجها بين الأطباء بتقديم استقالاتهم والإضراب التام عن العمل” وأن “الجمعية العمومية للنقابات الطبية والطبية المساعدة ستتخذ بالتوافق جملة من القرارات بينها تقديم مذكرة شكوى للنائب العام ضد وزيري الصحة والمالية بحكومة الوحدة الوطنية لعدم تعاملهم بجدية مع ملف الأطباء”.



وأضاف الغوج أنه تم في وقت سابق “تقديم مقترح إلى رئاسة مجلس الوزراء باحتساب علاوات تمييز للأطباء إلى جانب تنفيذ جدول المرتبات الموحد”، مشيرا إلى أنه “حتى اللحظة لا توجد خطوات متقدمة في هذا المقترح”.



واعتبر الغوج أن “جدول المرتبات الموحد أهدر حق الكوادر الطبية والطبية المساعدة وأزهق حق الاستشاريين والأطباء ذوي الخبرة العالية”، حسب تعبيره.