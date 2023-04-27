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مساعدة وزير الخارجية الأمريكي تبحث مع “حفتر” منع مجموعة “فاغنر” من زعزعة استقرار ليبيا والسودان

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الخميس، إن مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، أجرت محادثة مع القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

وأوضحت الحديث دار حول الحاجة الملحة لمنع الجهات الخارجية، بما في ذلك مجموعة فاغنر المدعومة من الكرملين، من زيادة زعزعة استقرار ليبيا أو جيرانها، بما في ذلك السودان.

كما ذكرت الخارجية الأمريكية، أن باربرا ليف، تحدثت هاتفياً مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش.

وبحثا خلال الاتصال تداعيات الأوضاع المؤسفة بالسودان على الأمن الإقليمي فضلًا عن أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية المكثفة الرامية إلى إجراء الانتخابات في ليبيا.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة بقوة الجهود المبذولة لإنهاء العنف في السودان ومنع المزيد من التداعيات الإقليمية.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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